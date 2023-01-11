Hakan Şükür'ün canlı yayına çıkması kriz konusu olmuştu: Karar açıklandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftalık olağan toplantısında izleme raporlarını görüştü.

Beyaz TV’de yayınlanan “Derin Futbol” programında Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Sukiyo” isimli Japon şarkısının ismini, açık olarak yanlış anlaşılacak şekilde farklı bir halde telaffuz ederek küfürleştirmesi dolayısıyla idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Toplantıda, TV5 kanalında yayınlanan "Düşünme Vakti" programına Cemaatçi futbolcu Hakan Şükür'ün canlı bağlantı ile konuk olması da görüşüldü. Yayıncılık ilkelerine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle TV5 hakkında 3 kez program durdurma kararı verdi.