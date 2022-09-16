Hakan Şükür'den 'Terim' belgeseli açıklaması

Fatih Terim'in hayatını anlatan Netflix belgeselinde kendisine hiç yer verilmeyen Hakan Şükür'den konuya ilişkin açıklama geldi.

"Öncelikle değerli hocam F.Terim’in belgeseli hayırlı olsun. Belgeselde benim olmadığımı ifade eden, üzülen herkese de teşekkür ederim ama Ülkenin hali maalesef bu. Bence platform ve F.Terim benden bahsetmeyerek daha fazla ilgi çekti. Kimin fikriyse iyi iş" diyen Şükür, "Hadi ben yazıyor, konuşuyor bu düzeni ve rejimi eleştiriyorum diye beni göstermiyorsunuz anladım da, en azından Arif’e yapmayın. Gıkı çıkmıyor, idare ediyor çocuk.. Onun da emeği çok, ayıp etmişsiniz" ifadesini kullandı.