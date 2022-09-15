Fatih Terim belgeselinde Hakan Şükür ayrıntısı

Uzun süredir kamuoyunun beklediği Fatih Terim belgeseli bugün yayına girdi.

Belgeselin 1996-2000 yılları arasındaki bölümünde kullanılan görüntülerde Hakan Şükür'ün olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Şükür, 1995-2000 yılları arasında 155 kez giydiği Galatasaray formasıyla 119 kez fileleri havalandırmıştı. Bu yıllarda Galatasaray 4 kez üst üste şampiyon olmuş, UEFA kupasını da müzesine götürmüştü.

Şükür futbolculuk kariyeri dışında Gülen Cemaati mensubu olarak bilinirken, AKP'den de milletvekilliği yapmıştı. Şükür hakkında Cemaat davası kapsamında yakalama kararı da bulunuyor.