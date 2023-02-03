Hakan Şükür'den Rıdvan Dilmen hakkında dikkat çeken iddia

Gülen Cemaati'ne üyeliği nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Rıdvan Dilmen hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Dilmen'in dünkü açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt veren Şükür, "Benim bile senin sayende tanıdığım polis ve yetkili arkadaşların ile ilişkilerin, var olan yargıdaki dosyanı idare edenler değişince güce göre pozisyon almamalı" dedi.

Dün oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının ardından Dilmen "2011'den beri yediler yediler doymadılar koskoca kulübü ya. Bu nedir ya! Fenerbahçe ligden çekilirse rakip takım taraftarlar bile üzülür. Soruyorum üzülmez misiniz?” açıklamasında bulundu.

Dilmen'in bu paylaşımını alıntılayan Şükür, şunları söyledi:

"Ah be abi çok iyisin, güzelsin de neler biliyorsun da anlatamıyorsun.

Kendi ağzından duydum CB yanında Aziz Yıldırım hakkındaki ifadeleri ve yaşananları, Aykut abinin radarını.

2011 de ne oldu ki?

Bazı yetkilileri çok sevmen ve her şeye rağmen idare etmen bitirdi futbol dünyasını.

Çok sevdiğin, benim bile senin sayende tanıdığım polis ve yetkili arkadaşların ile ilişkilerin, var olan yargıdaki dosyanı idare edenler değişince güce göre pozisyon almamalı.

Biz neler yaşıyoruz, biliyorum üzülüyorsun bana da ama çiviyi çıkardı suça bulaşmış büyüklerin."