3 büyüklerin borçları açıklandı

Bağımsız denetim firması KPMG Türkiye, üç büyüklerin 1 Haziran-30 Kasım 2022 dönemine ait mali durumu ile ilgili bir değerlendirme yaptı.

Finansal tablolar ve denetim raporlarına dayanarak gerçekleştirilen değerlendirmeye göre, hasılat ve satış geliri 1 milyar 36 milyon TL ile en fazla olan kulüp Fenerbahçe.

Öte yandan 30 Kasım 2022 itibarıyla en borçlu kulüp 3 milyar 570 milyon TL ile yine Fenerbahçe oldu. Bu alanda ikinci sıradaki Beşiktaş’ın 3 milyar 231 milyon TL borcu bulunurken, üçüncü sıradaki Galatasaray’ın da 2 milyar 648 milyon TL ile borcu var.