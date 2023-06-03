'Hakan Fidan'ın yerine MİT'in başına geçecek isim belli oldu' iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yeni bakanlarını açıklayacak.
Halktv'de yer alan habere göre, İbrahim Kalın yeni MİT müsteşarı olacak.
Haberde yer alan iddialar şöyle:
- Dışişleri Bakanlığı için Hakan Fidan’a, İçişleri için Ali Yerlikaya’ya, Sanayi ve Teknoloji için Fatih Kacır’a, Gençlik ve Spor için Osman Aşkın Bak’a bu akşam telefon gittiği belirtiliyor.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve devam edecek.
- İbrahim Kalın yeni MİT müsteşarı oldu.
- İstanbul valisi Ali Yerlikaya yeni İçişleri Bakanı MİT Müsteşarı Hakan Fidan yeni Dışişleri Bakanı...
- Eski kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yeni kabinede de devam ediyor.
- Mehmet Şimşek ekonominin başına geçiyor Maliye Bakanı olarak...
- Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanı...
- Fatih Kacır, Bilim ve Sanayi Bakanı....
- Ulaştırma Bakanı Hayri Baraçlı...
- (Cumhurbaşkanı Yardımcısı) Fuat Oktay