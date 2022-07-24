Hakan Fidan'ı görevden almak isteyen Binali Yıldırım'a Erdoğan sürprizi...

Türkiye siyasi tarihinin darbeler tarihi olduğunu iddia eden gazeteci Sedat Bozkurt, 15 Temmuz ile ilgili olarak "O gece fiziki müdahaleye maruz kalan tek siyasetçinin o dönemin Başbakan’ı Binali Yıldırım olduğunu” söyleyerek Binali Yıldırım’ın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın görevden alınması için kararname hazırlattığını yazdı.

Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında Sedat Bozkurt, Yıldırım’ın 15 Temmuz gecesi MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ‘ulaşamamayı’ kendisine dert edindiğini belirtti.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın o sırada Antalya’da bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşamadığını, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın da saatlerce uğraşmasına rağmen Fidan’a ulaşmayı başaramadığını dile getiren Bozkurt, şu bilgileri aktardı:

Tünele saklanma fikri

“Bu arada Ilgaz tüneline saklanma fikri Binali Yıldırım’ın değil koruma müdürünündü. Erdoğan İstanbul’da bulunan Yıldırım’a Ankara’ya dönmesi talimatı vermişti. Koruma müdürü önlem olarak resmi koruma araçlarını bırakıp bir iş adamının zırhlı araçlarına alarak yola çıkmıştı. Ankara’da havadan ateş açıldığı bilgisini alınca da Ilgaz tüneline saklanmayı planlamıştı.

Yıldırım’ın telefonları kapatıldı başka telefonlar ile konuştu ve tünele hiç girmedi. Bu arada destek için onu arayan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşemedi. Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ bir biçimde devreye girerek görüşmelerine yardımcı oldu. O gece Yıldırım’ın konvoyuna ateş açıldı ve danışmanlarından birinin aracı isabet aldı. Aslında o gece fiziki müdahaleye maruz kalan tek siyasetçi Yıldırım’dı.”

Yıldırım'a sürpriz

Bozkurt, bu sözlerin ardından Yıldırım’ın Fidan’a ulaşamamayı dert edindiğini ve Vietnam gezisi sonrasında 2017 yılında MİT Müsteşarının görevden alınma kararnamesini hazırlattığını yazdı. Bozkurt yazısında konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Binali Yıldırım kendisine bağlı MİT müsteşarına ulaşamamayı dert edindi ve Vietnam gezisi sonrasında 2017 yılında MİT Müsteşarının görevden alınma kararnamesini hazırlattı. Çünkü MİT Müsteşarı ile yaptığı görüşmede de sorularının hiçbirine yanıt alamamıştı.

Ancak Yıldırım’ın uçağı piste indiğinde resmî gazetede yayınlanan sürpriz bir karar bekliyordu kendisini: MİT Müsteşarlığı Başbakanlık'tan alınarak doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştı…"

'Akar niye konuşmuyor?'

Bozkurt'un yazısının devam şu şekilde:

"15 Temmuz tartışmalarına girmeden bugün sorulması gereken bir soruyu dillendirelim. Sizce de meydanlara ya da ekranlara çıkıp yaşananları en çok anlatması gereken kişi; 15 Temmuz’un bir nevi mağduru olan ve kendi ordusu tarafından rehin alınan o dönemin Genelkurmay, şimdinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar değil midir?

Artık asker değil siyasi bir kişilik ve TBMM Genel Kurulu toplantılarında muhalefet milletvekillerine parmak sallayarak yanıtlar veriyor. Siyasi bir kişilik olarak basınla görüşüyor onlara açıklamalarda bulunuyor, 15 Temmuz için Devlet Bahçeli’den daha çok meydanlarda konuşması gereken kişi o değil mi? Niye konuşmuyor ve hatta ortalıkta bile çok fazla gözükmüyor?"