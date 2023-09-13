Hakan Fidan'dan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.

Ankara’daki görüşmenin ardından Fidan ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan şunları söyledi:

"Birleşik Krallık’ı terörle mücadelemizde müttefikimiz olarak değerlendiriyor, ortak hareket etmek istiyoruz. Görüşmemizde bu konudaki beklentilerimizi aktardım. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ve düzensiz göçün engellenmesi konusunda da kararlılıkla ilerlemekteyiz.

Maalesef Sudan’daki iç savaş bizi derinden yaralamakta. Türkiye olarak tarihi sorumluluk ve yakınlık hissettiğimizi bu kadim ülkeye ne yapabiliriz onun arayışı içinde oldu. Savaşan tarafların ikisi ile de temaslarımız devam etmekte. Savaşı sonlandırmaya yönelik tüm çabaları desteklemekteyiz.

Dost ve kardeş Libya halkına taziyelerimizi yinelemek istiyoruz. Libya’ya 3 askeri kargo uçağı, 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma botu gönderildi. İhtiyaç olduğu sürece buna devam edeceğiz. 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardık. Hazırladığımız ek insani yardımlar da Libya'ya sevk edilmektedir."

İsveç'in NATO üyeliği hakkında da konuşan Fidan, "Türkiye mutabık kaldığı anlaşmalara sadıktır. Çizilen yol haritaları, taraflardan beklenen yükümlülükler ortada. Bu konu çerçevesinde durumlar ilerlemektedir."