Hakan Fidan’a ‘Kürdistan Bölgesi'nde Türkmenler olarak iyi durumdayız’ yanıtı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile Erbil'deki parti karargahında kendisinin ve çok sayıda Irak Türkmen Cephesi yetkilisinin bir arada olduğu iki fotoğraf paylaştı.

Kısa süre sonra Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da aynı fotoğrafları paylaştı.

Rûdaw'a konuşan Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro üyesi Amir İzzet, Hakan Fidan'ın Erbil ziyaretinin sadece Türkmen Cephesi yetkililerini kapsadığını söyledi.

Amir İzzet, “Ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Toplantı değildi, ziyaretti. Güvenlik boyutu yoktu. Gizli olsaydı bu kadar kalabalık olmazdı, fotoğraflar yayınlanmazdı” dedi.

Irak Kürdistan Bölgesi Parlamentosu’ndaki Türkmen Grubu’nun lideri Himdad Sabah da Rûdaw'a yaptığı açıklamada, "ziyaretin amacının genel durumunun yanı sıra Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ticaret, siyaset ve güvenlik ilişkilerini değerlendirmek olduğunu" söyledi.

Sabah’ın aktardığına göre Hakan Fidan görüşmede PKK konusuna da değindi. Sabah, "Hakan Fidan, PKK'nin artık Türkiye'den çok Irak ve bölge için bir sorun olduğunu söyledi. Son günlerde Iraklı yetkililere PKK'nin baş ağrısı olduğunu ve bu sorunu çözmeleri gerektiğini söylediğini bizlere aktardı” diye konuştu.

Hakan Fidan’ın Irak’ta hükümetin oluşumu ve Türkiye'nin buna ilişkin görüşlerini paylaştığını ifade eden Sabah, "Hakan Fidan Irak hükümetinin oluşumundan bahsetti ama çok derinden değil. Türkiye'nin taraflar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde rol oynamaya ve Irak için iyi olan ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

Himdad Sabah, “Hakan Fidan'a Kürdistan Bölgesi'ndeki Türkmenlere haklarının verildiğini söyledik ve Türkmenlerin durumunu olumlu ilettik. Kürdistan Bölgesi'nde Türkmenler olarak iyi durumdayız” diye ekledi.