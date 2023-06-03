Hakan Fidan’a ilk tebrik Ukrayna’dan: 'Minnettarız...'

2009'dan bu yana MİT müsteşarlığı görevinde bulunan Hakan Fidan, yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine atandı.

Fidan'a ilk tebrik, Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı tedariğinde bulunduğu savaştaki Ukrayna'dan geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından Türkçe paylaştığı mesajında ''Değerli dostum ve Ukrayna'nın büyük müttefiki Sayın Hakan Fidan'ı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak atanması vesilesiyle tebrik ediyorum. Bölgemize adil ve kalıcı barış getirme taahhüdünüz için minnettarım.'' dedi.

Yermak daha önce de BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nını takdim etmişti.