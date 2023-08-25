Hakan Fidan Ukrayna'da: 'Müteahhitlik şirketlerimiz Ukrayna’nın yeniden imarına damga vuracaktır'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna başkenti Kiev'deki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının ardından Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteklediğini "tereddütsüz bir biçimde ortaya koyduğunu" söyleyen Fidan, aynı tutumu 24 Şubat 2022 sonrasında da gösterdiğini belirtti.

Fidan, dün olan Ukrayna'nın bağımsızlık gününü en içten dilekleriyle kutladığını belirtti ve Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi.

'Karadeniz Girişimi’nin bir an önce tekrar canlandırılmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz'

Fidan, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in ara buluculuğunda hayata geçirilen ve 17 Temmuz'da sona eren Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde 33 milyon tondan fazla tahıl ve gıda ürününün küresel pazarlara ulaşmasının sağlandığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Maalesef 17 Temmuz itibariyle bu (Karadeniz Tahıl Girişimi) sona erdi. Şu anda tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığını biliyoruz. Ancak bu yolların orijinal girişime alternatif olamayacağını ve riskler barındırdığını da görüyoruz. Karadeniz Girişimi’nin getirdiği kazanımlar kaybedilmeden sürecin bir an önce tekrar canlandırılmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Tüm taraflarla her düzeyde diyaloga bu nedenle devam edeceğiz."

'Rusya’nın tekrar denkleme alınması gerektiğini hep düşündük'

Basın toplantısında, Fidan'a Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik saldırıları da soruldu.

Fidan, Türkiye’nin tahılın nakliyesi için kilit roldeki limanlar ve araçlara yönelik bombardımanları tasvip etmesinin mümkün olmadığının altını çizerek, "Tam da bu nedenden dolayı baştan beri Rusya’nın tekrar denkleme alınması gerektiğini hep düşündük. Rusya'nın denklemde olmadığı çözümde, bir alternatifte bu türden sahnelerle karşılaşacağımızı hep öngörmüştük. Dostlarımızla da paylaştık bunu. Onun için diplomatik çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'Ukrayna'nın ihya edilerek fiziken ayağa kaldırılmasına destek vermeye devam edeceğiz'

Türkiye’nin her zaman Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Fidan, "Özellikle Ukrayna'nın ihya edilerek fiziken ayağa kaldırılmasına destek vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki önde gelen müteahhitlik şirketlerimiz Ukrayna’nın yeniden imarına damgalarını vuracaktır. Ukrayna işbirliğimizi daha da güçlendirmesi için üst düzey temaslarımıza önümüzdeki dönem de devam edeceğiz" dedi.

Fidan, Kuleba ile yapacağı görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele alacaklarını dile getirerek, "Stratejik ortağımız Ukrayna ile olan ilişkilerimiz savaşa rağmen gelişmeye devam etmekte. Ekonomik ilişkilerimizin savaşın sınamalarından en az düzeyde zarar görmesi için çabalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kuleba, Fidan'ı Kiev’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu onun Kiev’e ilk ziyareti. Bu ziyaret tarihe geçecek. Çünkü bu, savaş başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı tarafından yapılan ilk ziyaret" diye konuştu.

Kuleba, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek, "İki ülke arasında hakiki bir ortaklık ve karşılıklı desteğe dayalı ilişki var. Bu ortaklık herhangi bir ek yoruma muhtaç değildir" değerlendirmesinde bulundu.

İki gün önce Kırım Platformu 3. Zirvesi’nin Kiev’de gerçekleştiğini anımsatan Kuleba, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu platforma gönderdiği görüntülü hitabını takdir ettiklerini belirtti.

Kuleba, Fidan’ın Kiev ziyareti kapsamındaki görüşmelerde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın yeniden canlandırılmasının ana konu olduğunu aktararak, "Bu konuda ortak yaklaşıma sahibiz. Söz konusu girişimin yeniden başlatılması için ortak gayretlerimiz var" dedi.

'Türk şirketlerinin Ukrayna’nın inşasındaki rolünü görüştük'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından teklif edilen "Barış Formülü"nde Türkiye’nin katılım rolünü de ele aldıklarını belirten Kuleba, "Türk şirketlerinin Ukrayna’nın inşasındaki rolünü görüştük. Detaylı olarak NATO ve Ukrayna’nın NATO üyeliğini ele aldık. Ukrayna ve Türkiye’nin ilişkisi her seviyede devam ediyor. Türkiye bizim için NATO’nun önemli üyesidir. Ukrayna ve Türkiye her düzeyde o kadar çok alanda ve o kadar bir güven ile birbirine bağlı ki ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin barışçıl çözüm için etkili olduğuna inanıyoruz'

"Türkiye’nin savaşı sonlandırma ve akan kanı durdurma yönündeki rolü" ile ilgili soruyu yanıtlayan Kuleba, şunları kaydetti:

"Geniş çaplı işgalin başlangıcından bu yana birçok ülke bu savaşın sona ermesinde rol oynama konusunda istekli olduklarını dile getirdi. Ancak çok az ülke en azından bir şeyler yapmayı başardı. Şu ana kadar elde ettiğimiz en büyük başarı da aslında Türkiye'ye ait. Bence bu gerçek, Türkiye'nin meselenin barışçıl çözümü açısından gösterdiği çabalar bu soru hakkında yeterli bilgi veriyor. Türkiye'nin etkili olduğuna inanıyoruz, çünkü her şeyi aynı anda çözmeye çalışmak yerine çok spesifik konulara odaklandı. Çatışmanın boyutu ve derinliği nedeniyle bu imkansızdır. Türkiye çok spesifik konulara odaklanıyor ve bunları çözüyor. Biz de Türk diplomasisinin bu alandaki etkinliğini çok önemsiyoruz"

Türkiye’nin Ukrayna ile ilgili girişimlerine değinen Kuleba, "Her zaman ilk önce sonuçlara ulaşmaya çalışıyorlardı ve sonuçları ilk aşamaya koyuyorlardı. Kamuoyu önünde herkesi kendilerinin en iyi müzakereciler olduğuna ikna etmeye çalışmıyorlardı. Kalitelerini ödüllerle değil yaptıklarıyla kanıtladılar" değerlendirmesinde bulundu. (AA)