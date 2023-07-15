Hakan Fidan: FETÖ ile mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördüm

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliği’ndeki 15 Temmuz Anma Töreni’nde “7 Şubat MİT tırları ve 17-25 Aralık operasyonlarıyla sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize boyun eğdirmeye çalıştılar. Ve nihayet, 15 Temmuz ile de son hamlelerini yaptılar. Ancak milletimiz çelik iradesiyle bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünü tarihin çöplüğüne attı” dedi.

Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Endonezya’da, Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliği’ndeki konuşmada şunları kaydetti:

"FETÖ terör örgütüyle mücadele devletimizin en öncelikli görevlerinden biridir. MİT Başkanlığı’nı üstlendiğim günden itibaren FETÖ ile mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördüm. Başta MİT olmak üzere, bütün kurumlarımızın cefakar çalışmalarıyla, zemin buldukları ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdik. Gerçek hizmeti yabancı istihbarat servislerine sunan bu ihanet çetesi, artık sinsi gündemini serbestçe yürütme imkânına sahip değil. Birçok ülkede, FETÖ’nün sözde eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütü ya da başka kisveler altında faaliyet gösteren oluşumlarının kapatılmasını sağladık." (ANKA)