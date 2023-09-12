Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'la telefonda görüştü.
Görüşmede, taraflar arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Özkan Öztaş
Haber Merkezi
Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı'yla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'la ikili ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'la telefonda görüştü.
Görüşmede, taraflar arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.