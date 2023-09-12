Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı'yla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'la ikili ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'la telefonda görüştü.

Görüşmede, taraflar arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.