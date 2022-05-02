Hakan Atilla'dan 'Bir Avuç Dolar İçin' paylaşımı

Bir dönem ABD'de tutuklu yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Atilla, Sergio Leone'nin "Bir Avuç Dolar İçin" isimli filminin afişini paylaşarak altına, "Aktörler değişse de bazı filmler eskimiyor" notunu düştü.

Ne olmuştu?

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından Türkiye'ye dönmüştü. Türkiye'ye dönmesinin ardından bir süre Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü de olan Mehmet Hakan Atilla, bu görevden istifa etmişti.



