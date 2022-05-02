Sedat Peker yıldönümünde geri döndü: Dikkat çeken paylaşım…

Yaptığı Youtube paylaşımlarıyla bir dönem Türkiye'nin gündemini oturan ülkücü mafya Sedat Peker ilk videosunun yıl dönümünde takipçisinin tweet’ini alıntıladı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in ifşa ve iddialarını dile getirdiği Youtube’daki ilk videosu 2 Mayıs’ta paylaşılmıştı. Peker daha sonra her hafta video yayınlamıştı.

Sedat Peker, 10’uncu videodan sonra Haziran 2021’den beri yeni video yüklemedi. İddialarına sosyal medya hesabı üzerinden devam eden Peker, Birleşik Arap Emirlikleri’nin sosyal medya yasağı getirmesinden sonra uzun süre sessiz kaldı. Sedat Peker, bu aranın ardından sosyal medyada yeniden alıntı ve beğeni yapmaya başladı.

İşte Sedat Peker’in alıntıladığı yıldönümü paylaşımları…

Özdil teşekkür etti

Ayrıca Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil de Peker’in ilk videosunun yıl dönümünde konuya dair açıklamada bulundu. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada Peker’in bayramını kutlayan Özdil, Peker için “Lafı hiç eğip bükmeden yürekten teşekkür borçluyuz” ifadesini kullandı.

Özdil’in açıklaması şöyle:

“Tam bir yıl oldu, bugün, tarihi aydınlanma döneminin, namuslu/namussuz turnusolunun yıldönümü, lafı hiç eğip bükmeden yürekten teşekkür borçluyuz… Ailenle, çoluğunla çocuğunla iyi bayramlar Sedat Peker.”