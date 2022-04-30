HAK-İŞ'ten asgari ücrete zam talebi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücrete zam taleplerini açıkladı.

Arslan, "Biliyorsunuz aralık ayındaki çalışmalarda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde asgari ücreti belirlerken bir kısım kriterler vardı, başta TÜİK olmaz üzere. Bu kriterlerde daha sonra gördük ki siyasi irade de işin içerisine girerek enflasyonun üzerinde bir asgari ücretin belirlenmesi sağlandı. Ben, aynı yaklaşımın temmuz ayına geldiğimiz zaman da altı aylık enflasyon artışını dikkate alarak, onun üzerinde bir yerde asgari ücretin belirlenmesinin hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum" dedi.