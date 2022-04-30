Gezi'de yalan söylemeyen imam sürüldü, peki ya 'kumpas' diyen?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, AKP'nin Gezi'yi hedef alırken söylediği "camide içki içildi" yalanı sonrası iki imamın yaşadıklarını aktardı.

Öztürk, yalan söylemeyi reddeden imamın sürülme hikayesini hatırlattı, diğer imamın ise nasıl yükseldiğini aktardı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

'Camide içki içildiğini görmedim. Görseydim zaten müdahale ederdim' diyen Müezzin Fuat Yıldırım'a, olaylardan 8 ay sonra, dönemin İstanbul İl Müftüsü Rahmi Yaran, telefon edip, 'Sen yoruldun, görev yerini değiştiriyoruz' dedi. Yıldırım, 'Ben krizi yönetmek için bedenimi koydum. Ödüllendirmeniz gerekirken beni A Sınıfı Camiden C sınıfı camiye gönderiyorsunuz. Gitmek istemiyorum' dedi.

Müftü de müfettiş istedi. Gelen müfettiş de, 'İçki içildi mi, içilmedi mi?' diye sordu. Fuat Hoca, içki içildiğini görmediğini belirtti. Olaylarda ortada görünmeyen imam Halil Necipoğlu ile ilçe vaizi Yakup Kabalak'ı bilirkişi olarak dinlediler. Onlar da müezzini iktidara kumpasla suçladılar. Halil Hoca'nın ifadesi olaydan tam iki yıl sonra alınabildi, o da 'Ben içki içildiğini görmedim' dedi.

Olaylar sırasında ortada görünmeyen imam ödüllendirilip İlahiyat Camii'ne atandı, TRT'de Ku'ran-ı Kerim Yarışması Programı'nda jüri üyesi oldu ve oradan da para alıyor. Gelelim Fuat Hoca'ya. O günlerde camide kimsenin burnunu kanamadan krizi yönetti. Toplumsal olayda din görevlisi aktif rol aldığı için tebrik de edildi. Ama sonunda görev yeri değiştirildi. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada üç gün dialize giriyor. Uygun böbrek bulunursa nakli yapılacak. Kuşkusuz bu olayın daha bilinmeyen çok yönleri var. Ama bunları da yavaş yavaş öğreneceğiz. 9 yıl sonra yine 'Camide içki içildi' denildi. Ama içki içildiğine ilişkin tek bir fotoğraf karesi, caminin güvenlik kamerasına yansıyan bir görüntü ortaya konulamadı."