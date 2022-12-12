Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret zammıyla ilgili talep ve beklentilerini NTV'den Ahmet Ergen'e anlattı.

Arslan, asgari ücret belirlenirken Uluslararası Çalışma Örgütü tanım ve kriterlerinin dikkate alınmasını istedi.

Arslan şunları söyledi:

"Bizim prensibimiz şu; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel yaklaşımı var. Diyor ki işçinin ailesiyle beraber insanca yaşayabileceği bir ücret. Biz işçileri işçi olarak değil bir aile olarak esas alınsın istiyoruz. Ortalama evli 2 çocuğu olan 4 kişilik bir aile. Bu esas alınmalı. Enflasyon artı ciddi bir iyileştirmeyle bence asgari ücreti ocak ayında belirlemek gerekiyor."

Arslan, yıllık enflasyona refah payı eklenerek yapılan zamlara rağmen ücretlilerin milli gelirden aldığı payın azaldığına dikkat çekti.

'Reel ücretler aşağı iniyor'

Hak-İş Başkanı Arslan, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili kriterler arasına yıllık gıda enflasyonunun da dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Reel olarak enflasyona bağlı kalsanız bile büyümenin getirdiği ilave refah parası koyulmalı. 90'lı yıllardan bu tarafa asgari ücret 30 kat artmasına ragmen biz reel ücretlerimiz aşağı inmeye devam ediyor" dedi.

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, daha katılımcı ve kapsayıcı temsile göre yenilenmesi gerektiğini savundu.