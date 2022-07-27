Haiti'nin başkentinde çete savaşları: 10 günde 209 ölü

Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te 10 günde 209 kişinin çete çatışmaları nedeniyle öldüğünü duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, hayatını kaybedenlerin yarısına yakının çetelerle herhangi bir bağlantısı olmayan kent sakinleri olduğu söylenirken çatışmalar "Cite Soleil" mahallesinde yoğunlaşmış durumda. G9 ve G-Pep adlı iki çete, bu mahallenin kontrolü için birbirleriyle mücadele diyor.

Yıllardır şiddet olaylarının yaşandığı ülkede olaylar geçen yıl Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesinden sonra daha da arttı. Kentte yaşayanla durumu "korku, stres ve çaresizlik döngüsü" olarak tanımlarken, BM bölgede 254 kişinin yaralandığını ve bunların da yaklaşık yarısının çetelerle bir bağlantısı olmadığını açıkladı.

Mahallede binlerce kişi evlerini terk etti

Yaşadıklarını BM'ye anlatan bir genç "Çatışmaları duymamak için müziği açıyorum ama silahlar evimin çok yakınında patlayınca duymamak mümkün değil" dedi.

3 bin civarında kent sakininin evlerini terk ettiği, bir kısmının evlerinin çatışmalarda yandığı ve yıkıldığı belirtiliyor. Bazı kent sakinleri ise çatışmanın ortasında kalmamak için kenti terk etmek istese de bunu yapamıyor.