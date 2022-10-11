Haiti'de yabancı müdahaleye karşı eylemler devam ederken polis bir genç kadını öldürdü

Haiti'de eylemlere saldıran polis genç bir kadını öldürdü. Hükümetin eylemlere saldırısı esnasında birçok kişinin ağır yaralandığı aktarıldı. Protestolar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkede "özel bir uluslararası gücün" derhal konuşlandırılması çağrısının ardından geldi.

Protestocular, birlikleri 2017 yılına kadar Haiti'de askeri varlık sürdüren BM'nin silahlı çetelerin ülkede büyümesine izin verdiğini, şimdi de bu çeteleri müdahale bahanesi olarak kullandığını ifade ediyor.

Guterres'in askeri müdahale açıklaması, protestocuların son 7 haftadır istifası için sokaklara döküldüğü geçici Başbakan Ariel Henry'nin isteklerini takiben geldi. 7 Ekim'de Başbakan Henry, iktidarda tutunma adına Haiti'ye yabancı kuvvetlerin konuşlandırılmasına onay veren kararı imzaladı.

ABD, askeri destek için "Haiti Hükümeti'nin talebini" gözden geçirdiğini söyledi.

Haitililer, nüfusa karşı yaygın insanlık suçlarıyla sonuçlanan ABD ve BM müdahalelerin sicili nedeniyle hem ABD'ye hem de BM'ye karşı derin bir düşmanlık besliyorlar.

BM Genel Sekreteri Guterres, Haiti'deki "insani krize ve çete şiddetine çözüm olması" bahanesiyle diğer devletleri bölgeye özel silahlı kuvvetler konuşlandırmayı düşünmeye çağırmıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi üyeleri de dahil olmak üzere uluslararası toplumu Haiti hükümetinin uluslararası özel bir silahlı kuvvetin derhal konuşlandırılması talebini, su, yakıt, gıda ve tıbbi malzemelerin serbest dolaşımını güvence altına almak da dahil insani krizi ele almak üzere acil olarak değerlendirmeye çağırdı" diye konuşmuştu.