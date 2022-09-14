Haiti'de akaryakıta fahiş zam sonrası halk sokağa çıktı

Karayipler’deki ada ülkesi Haiti'de halk akaryakıt zamlarına ve çetelere karşı sokağa çıktı.

Haiti Başbakanı Ariel Henry'in pazar günü akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artışı duyurmasının ardından alevlenen gösterilerde hükümetin istifası talep edildi.

Başkent Port-au-Prince'da bir araya gelen yüzlerce kişi yolları kapatarak lastikleri ateşe verdi. Havaalanına giden yollara barikatlar kuruldu.

Hükümete bağlı yaşlılık sigorta kurumu ONA'nın önünde bir protestocu silahla vurularak yaşamını yitirdi. Protestocular kurumun güvenlik görevlilerinin ateş açtığını söyledi.

Başbakan Ariel, pazar günü yaptığı açıklamada akaryakıt fiyatlarındaki zamları duyurarak, "Hükümetin ülkeyi ayakta tutmaya yetecek kadar para toplamasını sağlamak için gaz fiyatlarını artıracağız. Devlet, çok para kaybediyor ve kamu idaresini devam ettirecek kadar vergi toplayamıyor. Şiddet bir cevap değil, şiddet ülkemizin ileri gitmesine yardım etmeyecek. Herkesi sakin kalmaya ve farklılıklarımızı birlikte çözmeye çağırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD'nin Haiti Büyükelçiliği bir açıklama yaparak ABD vatandaşlarını Port-au-Prince bölgesine seyahatlerden kaçınmaya çağırdı.

Başkent Port-au-Prince'ın Cite Soleil bölgesinde haftasonu çeteler tarafından 2 gazeteci öldürülmüştü.