Akaryakıt zamlarına tepki: 'Böyle giderse kara sabanla çiftçilik yapacağız'

Akaryakıta üst üste gelen zamlara yurttaşların tepkisi sürüyor. Osmaniye'de çiftçilik yapan Suat Apbak "Atalarımız gibi atla, eşekle, öküzle, kara sabanla çiftçilik yapmaya döneceğiz, başka kurtuluşumuz kalmadı. Tarlalarımızı yakıtsız sürmeye çalışacağız artık, bittik" dedi.

"Yolda benzinimiz bitti, sadece bunu alabiliyoruz artık yarım litrelik benzini koyabiliyoruz" diyen Aphak, "Çiftçiliği bitirdiler. Karşı tarla benim görebilirsiniz. Traktörümüze binemiyoruz, arabamıza binemiyoruz. Maalesef çok perişanız. Böyle giderse artık traktörle çiftçilik yapamayacağız. Artık bittik. Ekmeğimiz kalmadı, elimizdeki ekmeğimiz uçtu gitti" diye konuştu.

'Verdiğim oya yazıklar olsun'

Nakliye işi yapan Bekir Pektaş ise "Adana’ya 200 lirayla mazotla giderken şimdi 900 lirayla gidiyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tuvalete bile gidemez olduk yani tuvalete bile. Ne diyeyim ki yazıklar olsun! yazıklar olsun! Hükümete de yazıklar olsun, verdiğim oya da yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

Artık tarlayı yaya gezdiğini söyleyen bir çiftçi, “Bir depo mazotumuz 3 bin liraya doluyor bizim ve ikindi bitiyor bu mazot. Parada yetiştiremiyoruz, paramızda kalmadı. Artık traktörle tarla gezmeyi bıraktık, yayan gezmeye başladık’’ diye konuştu.

Hayvan tüccarlığı yapan bir yurttaş da, “Her gün zam geliyor, gelmediği gün yok. Şu an zam zam başka bir şey yok. Çiftçi perişan, hayvancı perişan, esnaf perişan herkes perişan yani’’ dedi. (ANKA)