Haiti'de çeteler hapishaneye saldırdı: 4 bin mahkum firar etti, OHAL ilan edildi

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'deki Croix des Bouquets Hapishanesi'ne baskın yapan silahlı çeteler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Çatışma esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar ederken, 12 kişi yaşamını yitirdi.

Haiti hükümetinden yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde suç örgütlerinin hapishaneye saldırdığı ve polisin mukavemeti sonucu silahlı kişilerin bölgeden kaçtığı bildirildi.

Öte yandan çetelerin bastığı hapishanede 18 Kolombiya vatandaşının da bulunduğu ve Kolombiya hükümetinin Haitili yetkililerle temasta olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bölge basınına göre, son 3 günde düzenlenen saldırılarda 4 polis yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

72 saatlik OHAL ilan edildi

Hükümet, hapishaneden kaçanların yakalanması için, 72 saatlik olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ve Çarşamba gününe kadar belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Haiti'de başbakanlık görevini vekaleten sürdüren Maliye Bakanı Patrick Boivert, "Polise sokağa çıkma yasağını uygulamak ve suçluları yakalamak için tüm yasal yolları kullanması talimatı verildi" ifadesini kullandı.

Bir süredir Başbakan Ariel Henry'nin istifası talebiyle ülkede sıklıkla eylemler yapılıyor. Ülkede çetelerin öncülüğünde polislerle çatışmalar yaşanıyor.