Haiti Devlet Başkanı öldürüldü

Haiti'de yerel kaynaklar, devlet başkanı Jovenel Moïse'nin evine İspanyolca konuşan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından gece vakti silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Haiti geçiş hükümetinin başbakanı Claude Joseph, Moïse'nin saldırı sonucunda öldüğü bilgisini paylaştı. Joseph, saldırı sırasında Moïse'nin eşi Martine Moïse'nin de yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Görevi bırakmaması üzerine halk sokaklara çıkmıştı

Haiti'de ABD destekli devlet başkanı Moïse'in görev süresinin sona ermesine karşın iktidarı bırakmaması üzerine ülkede Şubat ayında geniş çaplı eylemler gerçekleştirilmişti.

2018'den beri hükümeti ve onun en büyük destekçisi ABD'ye karşı geniş eylemlerin düzenlendiği ülkede Moïse'nin anayasaya göre görevi 7 Şubat günü terk etmiş olması gerekiyordu. Bunun gerçekleşmemesi üzerine halk, ABD ve hükümet karşıtı eylemleri şiddetlendirmişti.