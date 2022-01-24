Haftalık vaka haritası açıklandı: İstanbul'da yüz binde 1500'ü aştı

Sağlık Bakanlığı 8-14 Ocak arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayısı haritasını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.

Açıklanan verilere göre 8-14 Ocak haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

Vaka yoğunluğu en çok artan iller

Bakan Koca "8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon" paylaşımını yaptı.