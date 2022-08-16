Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 tablosunu yayımladı. Haftalık Covid-19 tablosuna göre, 1-7 Ağustos tarihleri arasında vaka sayısı 232 bin 253 olurken, 380 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.

Tabloya göre 447 bin 132 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Verilere göre koronavirüste toplam vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70 oldu. Toplam vefat sayısı ise 100 bin 58’e ulaştı.

25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki Covid-19 tablosuna göre 406 bin 322 kişide koronavirüs vakası tespit edilmiş, 337 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.