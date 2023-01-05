Hadi Özışık: Motosikletle suikast düzenleyecekler, 3 milyon lira para teklif etmişler

İnternet Haber’in sahibi Hadi Özışık, İçişleri Bakanı Soylu'ya yakın isimlerden biriydi.

Sedat Peker'in Soylu'yu hedef alan videoları sonrası Peker'le konuşmuş, Peker de yayınladığı bu kayıtlarla Özışık'ı ifşa etmişti.

O günden sonra yıllardır destek aldığı AKP'lilerin gözünden düşen Özışık, Youtube üzerinden bir video yayınladı ve "Sedat Peker'le konuştum diye beni hain ilan ettiniz. Şimdi de itin kopun kucağına atıyorsunuz. Al, başıma ne gelse önemli değil. Öldükten sorna bir şeyler söylersiniz. Ben ne yaptım size kardeşim?" dedi.

Medyaradar'ın haberine göre Özışık, "Daha sonra araştırdım, çok önemli bir kaynağım bana, beni öldürecek insanların çok tehlikeli birileri olduğunu, motosikletle suikast düzenleyeceklerini ve beni öldürtmek için 3 milyon TL para teklif edildiğini söyledi. O kaynağımı güvenlik güçlerine şahit olarak getirdim ifade verdi. Şimdi size soruyorum, benim korumam vardı benim korumalarımı neden geri çektiniz." ifadesini kullandı.