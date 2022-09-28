Gazeteci Canan Kaya: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Hadi Özışık’tır

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 24 Eylül'de Tele1'de ekranlara gelen Gündem Özel programına katılmış, buradaki açıklamalarının ardından Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir parkta saldırıya uğradığını açıklamıştı. Özkiraz "Onlarca küçük çocuğun ve kendi çocuğumun önünde arkadan saldıran kişi boğazımı da kesebilirdi" ifadelerini kullanmıştı.

Programın bir diğer konuğu gazeteci Canan Kaya, Sedat Peker'in açıklamalarıyla uzun süre gündem olan Hadi Özışık tarafından hedef gösterildi.

YouTube hesabından yaptığı yayında Kaya'nın Tele1'deki açıklamalarını yorumlayan Özışık, Kaya'nın görüntülerine de yer vererek "Senin haddine mi bana dil uzatmak, yalan söylüyorsun. Nasıl Soylu İnternethaber'i kurdurdu diye iftira atarsın" dedi.

Özışık'ın sözlerine Twitter hesabından yanıt veren Kaya, "Bugünden itibaren başıma bir şey gelirse, sorumlusu Hadi Özışık isimli şahıstır" ifadelerini kullandı.