Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz saldırıya uğradı

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir parkta saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıya uğradığı sırada yanında çocuğunun da bulunduğunu belirten Özkiraz, "Onlarca küçük çocuğun ve kendi çocuğumun önünde arkadan saldıran kişi boğazımı da kesebilirdi" ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Özkiraz, şu ifadeleri kullandı:

''Saat 20.05'de Konyaaltı'nda mahallemizin çocuk parkında çocuğuma bir şeyler yedirirken, oturduğum banka arkadan yaklaşan şapkalı ve maskeli bir kişinin saldırısına uğradım.

Saldırgan parkın etrafında benim arkamda gezindikten sonra kulağıma yumruk attı, doğrulup tekme attığım şahıs 'Sen ne sandın kimsin lan' diye bağırıp hızla koşup kaçtı. Arabayla kaçtığı yere doğru yakalamaya çalıştım ancak kaybolmuştu. Şimdi poliste şikayet oluşturuyorum.

Ülkeyi koskoca bir mafya devletine dönüştürdüler. Onlarca küçük çocuğun ve kendi çocuğumun önünde arkadan saldıran kişi boğazımı da kesebilirdi. Nasıl birisi çocuğu kucağında ve arkası dönük birisine saldırabilir ki? Merak edenler için ben iyiyim, çocuklar da iyi."