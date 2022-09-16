Anketlerde baraj altı kalan MHP'den anket şirketleri için 5 yıl hapis istemiyle yasa teklifi

MHP'nin seçim anketlerinde baraj altında gözükmesinden dolayı bir süredir anket şirketlerini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eylül ayıyla birlikte başlattığı mitinglerde konuşmalarının bir bölümünü anket şirketlerine ayırdı.

Bahçeli, son mitingini yaptığı Bursa’da da anket şirketlerine ilişkin ise “MHP’yi küçümseme ve küçük görme yanlışına düşen soytarılara diyorum ki cesaretiniz varsa Sivas’tan sonra gelin de Bursa’ya bir bakın. Ey parayı verenin düdüğünü çalan kiralık anket şirketleri, biz sizin ederinizi de ciğerinizi de cibilliyetinizi de ciddiyetsizliğinizi de çok iyi biliriz” ifadelerini kullanmıştı.

5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngörüyor

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre; MHP’de uzun süredir “anket firmalarıyla ilgili yasal düzenlemenin” tartışıldığı aktarıldı. Bu konuda MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’nın da TBMM’ye sunduğu yasa teklifi bulunuyor. Ancak şirketlerle ilgili düzenleme mitinglerle birlikte MHP’nin “ana gündem maddelerinden biri” oldu. Parti yönetiminin, anket firmalarıyla ilgili düzenlemenin TBMM açılır açılmaz Genel Kurul’a gelmesini istediği belirtildi. MHP’nin “kamuoyunu yanıltan anketçilerle ilgili” isteği ise cezai yaptırım.

MHP’nin teklifi, söz konusu şirketlerin “kamuoyunu yanıltmak ve algı oluşturmak” suçundan yargılanmasını ve sorumluların 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngörüyor.

'Anket şirketleri boş bırakılamaz'

MHP’li kurmaylar, “Bahçeli son dönemde anket firmalarına yönelik eleştirilerini neden sertleştirdi” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“MHP, her seçim dönemi aynı durumla karşı karşıya kalıyor. MHP’nin oyu bilinçli ve tercihli olarak baraj altı gösteriliyor. Hatta Seçim Yasası’nda yapılan yeni düzenlemede barajın yüzde 7’ye çekilmesi bile bazı kesimlerce ‘MHP baraj altında kalacağı için’ şeklinde yorumlandı. Oysa MHP barajı geçiyor ve TBMM’de grup kuracak milletvekili sayısına ulaşıyor.

Anketlerin ne kadar yanıltıcı olduğunun kanıtı seçimler. Bu nedenle anket şirketleri boş bırakılamaz. Kamuoyuna yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan kamuoyu araştırmacılarıyla ilgili mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Bu kişiler ile ilgili 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören bir yasa teklifimiz zaten var. Bununla birlikte araştırmanın kim için yapıldığı, finansmanının nasıl karşılandığı, tutarının belgeleriyle birlikte paylaşılmak zorunda olması da teklif metnimizde var. Bu seçim dönemi bir kez daha anketçilerle ilgili bir düzenlemenin yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. TBMM’nin 1 Ekim’deki açılışının ardından teklif bekletilmeden Genel Kurul’a gelmelidir.”