Hacettepe’de işçi kıyımı: Gerekçe 'döviz kuru ve gıda fiyatları' dediler

Hacettepe Üniversitesi yetkilileri dün akşam, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nda çalışan 18 işçiye işten çıkartıldıklarını sözlü olarak tebliğ etti ve bugün öğlen 12'ye kadar gerekli olan evrakları imzalamalarını istedi.

2021 yılının aralık ayında 12, şubatta ise yine 12 isçinin işten atılmasının ardından dün akşam saatlerinde 18 işçi daha işten çıkarılmış oldu.

İşçilere gönderilen ihtarnamede gerekçe olarak "döviz kurunda yaşanan artış ve gıda sektörünün bundan olumsuz etkilenmesi sebebiyle oluşan faaliyet zararı" gösterildi.

İşçiler yönetimin tasarrufu işçilerin ücretinde yapmaya çalıştığını, işletmelerin özelleştirme sürecindeki kurumlarda olduğu gibi temel malların alımının yapılmayarak bilinçli bir şekilde zarar ettirildiğini belirttiler. Sosyal-İş sendikasında örgütlü olan işçiler süreci durdurmak için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini söylediler.