Hacettepe Üniversitesi’nde zamlara ve işten çıkarmalara karşı eylem

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri, yemekhane zamları ve fakülte içi işten çıkarmalara karşı harekete geçti. GSF öğrencileri günün ilk derslerini boykot ederek eyleme başlarken saat 9.30’da GSF önünde toplanan öğrenciler alkışlı protesto ve basın açıklamasıyla taleplerini dile getirdi.

GSF'ye bağlı çalışan modellerin işten çıkarılması üzerine öğrenciler Bahar Dönemi derslerine modelsiz başladılar. Modellerin işten çıkarılmasının yanı sıra öğrencilerin atölyelerde çalışma sürelerinin sınırlanması ve son gelen yemekhane zamları da büyük bir tepki topladı.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yapılan basın açıklamasında üniversite yönetimine verdikleri dilekçeye karşın sorunlarının çözülmediğini belirten öğrenciler gelinen durumun dayanılmaz bir noktada olduğuna dikkat çekti. Modellerin maaşlarının ödenmemesi hakkında öğrenciler açıklamalarında “Sanatçı olmak demek insani erdemlere, insanca yaşamın gereklerine sırt dönmek demek değildir. Bizler emek sömürüsünü değil, onurlu bir insan yaşamını görmek ve üretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ara tatilde yapılan yüzde 50’lik yemekhane zammına ve yemek porsiyonlarının azalmasına da değinen öğrenciler, öğrenci değil müşteri olarak görüldüklerini dile getirdiler.

GSF öğrencilerinin çalışmalarını yapmak için kullandıkları salonlara getirilen saat sınırlamasının kaldırılması da öğrencilerin talepleri arasında yer aldı. Öğrencilerin üretimlerini yaptıkları atölyeler daha öncesinde 24 saat açıkken üniversite yönetimi çeşitli gerekçelerle önce 22.00'de sonra da 17.00'de atölyeleri kullanıma kapatma kararı aldı. Çoğu öğrencinin evlerinde atölye imkanlarına sahip olmadığını dile getiren öğrenciler bu sınırlamanın da ortadan kaldırılması talep ettiler

Eylemde "Sanat Boyun Eğmez", "Kapansın Rektörülük Kapıları Bu Üniversite Bizim" ve "İlham Perisi Geldi, Atölye Kapalı!" yazılı dövizler dikkat çekti.