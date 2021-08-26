Hacettepe Üniversitesi'nden yurt ücretlerine tepki çeken zam

Hacettepe Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı yurt ve öğrenci evi ücretlerini açıklarken, yapılan zam öğrencilerin tepkisini çekti.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, geçtiğimiz seneye göre yurt ücretlerine yüzde 15, öğrenci evleri ve konuk evlerine yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı.

Pandemi süreci içerisinde yapılan bu zamma karşı Hacettepe Üniversitesi öğrencileri #hacettepeyurtücretleridüşürülsün diyerek sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Öğrenciler; yurtların aylık ücretlerinin düşürülmesini talep ederken, yapılan zamların öğrencileri eşitlikten uzak bir eğitime mahkum ettiğini vurgulayarak bu planlamanın eğiitm haklarını gözeterek yapılmasını istediklerini belirttiler.

Tepkiler üzerine Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, yapılan zam oranının fahiş olduğu yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü ve yapılan zammın yasal sınırlar içerisinde yer aldığına dair bir açıklama yayımladı.

Üniversitenin bu açıklaması da öğrencilerin tepkisini çekti.