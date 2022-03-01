Hacettepe Üniversitesi'nde işten çıkartılan canlı modeller için eylemler sürüyor

Geçtiğimiz günlerde Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde (GSF) çalışan canlı modeller haber verilmeden işten çıkarılmıştı.

Okulda sınavlardaki görevlerine giden modeller özel güvenlik görevlileri tarafından okula alınmamış, öğrenciler ise duruma tepki göstermişlerdi.

Yaptıkları basın açıklamasıyla üniversiteye bağlı modellerin işten çıkarılmasına karşı çıkan Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri eylemlerini sürdürüyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi avlusunda bir araya gelen öğrenciler duralitleri ve kalemleriyle birlikte bir performans eylemi gerçekleştirirken, eyleme öğrencilerin yanı sıra akademisyenlerin de destek verdi.

Atölyelerin saatleri kısıtlandı, yemekhanede yüzde 50 zam yapıldı

soL’un edindiği bilgiye göre, fakülte derslerinin temel bir gerekliliği olan modellerin işten çıkarılması birçok bölümün ders işleyememesine neden oluyor. Üniversite yönetimiyse henüz konuya dair bir açıklama yapmış değil.

Öğrencilerin üretimlerini yaptıkları atölyeler daha önce 24 saat açıkken üniversite yönetimi çeşitli gerekçelerle önce 22.00'de sonra da 17.00'de atölyeleri kullanıma kapatma kararı almıştı. Çoğu öğrencinin evlerinde atölye imkanlarına sahip olmadığını daha önce dile getiren öğrenciler bu sınırlamanın kaldırılmasını talep ediyorlar.

Bahar dönemi başlangıcında okul yemekhanesine yapılan yüzde 50 oranındaki zammın geri alınması da öğrencilerin talepleri arasında yer alıyor.

Öte yandan, bugün gerçekleştirdikleri eylemde duralitleri ve kalemleriyle birlikte boş bir model sandalyesi etrafında çizim için bekleyen GSF öğrencilerinin performans eylemi alkışlı protestoyla sona erdi.