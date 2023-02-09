Hacettepe Üniversitesi'nde akademik takvim deprem sebebiyle 2 hafta ertelendi

Hacettepe Üniversitesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle akademik takvimin iki hafta ertelenmesine karar verildiğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Tıp ve Diş Fakülteleri haricinde tüm programlarda ders başlangıcının 6 Mart tarihine alındığı bildirildi. Ayrıca, muafiyet sınavları dahil olmak üzere sınavların, ertelenen programa uygun şekilde 2 hafta süreyle erteleneceği açıklandı.

Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun açıklaması şu şekilde:

"a) Hacettepe Üniversitesi Senatosu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü gerçekleşen deprem nedeni ile aşağıdaki Basın Açıklamasının yayınlanmasına;

"Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04.17'de aletsel büyüklüğü 7,4 olarak kaydedilen, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de etkili olan deprem afeti hepimizi derinden üzmüştür. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.

Zor günlerde ortaya koyduğu dayanışma ile millet olma duygusunu en güçlü şekilde sergileyen vatandaşlarımız ve Devletimiz, bu felaketin de yaralarını saracak güçtedir. Tüm kurumlarımız ve tüm vatandaşlarımız gibi Hacettepe Üniversitesi de tüm mensupları ve imkânları ile depremin yaralarının sarılması konusunda ilk andan itibaren seferber olmuştur.

Bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisiyle, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Senatosu"

b) Depremden etkilenen öğrencilerimiz ile akademik ve idari çalışanlarımız için kurum içi iletişim ve koordinasyonun artırılması konusunda yöneticilerin gerekli hassasiyeti göstermesine ve depremden etkilenen öğrencilerimizin eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin talep, öneri ve geri bildirimlerinin https://geribildirim.hacettepe.edu.tr adresine iletilmesi hususunda gerekli duyuruların yapılmasına,

c) Deprem nedeniyle ortaya çıkabilecek kan ihtiyacı ile ilgili Kızılay Kan Merkezleri ile temasa geçilmesi gerektiği konusunda personel ve öğrencilerimizin bilgilendirilmesine,

ç) Yetkili makamlar tarafından talep edilen destekler dışında yardım toplanmaması ve bu konuda üniversite yönetimi ile koordinasyon içerisinde hareket edilmesine,

karar verilmiştir."