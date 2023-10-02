Hacettepe Üniversitesi yeni dönemi ring kuyruklarıyla açtı

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte Hacettepe Üniversite Beytepe Kampüsü, dönemin ilk gününde öğrencileri 100 metreyi aşan ring kuyruklarıyla karşıladı.
Uzun kuyruklar, derse yetişemeyen öğrenciler
Kampüse ulaşım sağlayan ring araçlarının yetersizliği nedeniyle yaşanan ulaşım sorunu Hacettepe Üniversitesi'nde hâlâ devam ediyor.
Hacettepe Üniversitesi, geçmiş dönemlerde olumsuz hava koşullarında dahi oluşan uzun ring kuyrukları ve kampüse zamanında ulaşım sağlanamaması nedeniyle öğrencilerin derslerine yetişememesiyle gündeme gelmişti.
100 metreyi aşan kuyruk
Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla, yaz döneminde öğrencilerin barınma ve beslenmede yaşadığı sorunlara ulaşım sorunu eklendi.
Üniversite öğrencileri, dönemin ilk gününde ring araçlarının yetersizliği nedeniyle 100 metreyi aşan ring kuyruğunda beklemek zorunda kaldı.