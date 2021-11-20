Hacettepe Üniversitesi işçilerinden Rektörlük önünde protesto

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Tesisler'de çalışan işçiler toplu sözleşme bilgilendirme toplantısını terk ettiler. Toplantıyı terk eden işçiler merkez kampüsteki rektörlük binası önünde toplanarak bir protesto gerçekleştirdiler.

4A kapsamındaki işçiler pandemi döneminde üç ayı maaşsız geçirmenin ardından 1 Temmuz itibarıyla asgari ücret şartlarında işbaşı yapmışlardı. 13 Eylül’de imzalanan toplu sözleşmeye rağmen işçilerin hakları iki aydır yok sayıldı.

Konuyla ilgi Hacettepe Üniversitesi Rektörülüğü’nün bugün gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında aynı tavrın devam etmesi nedeniyle Sosyal-İş sendikasına bağlı 304 işçi toplantıyı yarıda bırakıp terk ederek rektörülük önünde toplandı. Alkış ve sloganlara durumu protesto eden işçiler rektörlüğün imzalanan toplu sözleşmeye uymasını talep ediyor.