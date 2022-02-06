Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 yeni gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2002 yılında evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Katil zanlısı olduğu iddia edilen ve Ukrayna'da yakalanarak 27 Ocak'ta Ankara'ya getirilen Nuri Gökhan Bozkır'ın emniyetteki işlemleri sürerken, Başsavcılığın talimatı üzerine 3 Şubat'ta Bozkır'la bağlantılı olduğu belirtilen 6 kişi gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre gözaltındakilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.