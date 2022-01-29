Hablemitoğlu cinayetine sanık atadılar: Eski asker Bozkır’ın tuhaf hikayesi

Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı olduğu iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır Emniyet'e teslim edildi. Özel Kuvvetler Komutanlığından atılma eski bir yüzbaşı olan Bozkır, Ukrayna’da yakalanmış, yaklaşık 3 ay süren tutukluluğunun ardından ev hapsi kararı verilmişti.

Hakkında çeşitli suçlardan yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 08 Eylül 2015’te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan “Soğan Tırları” soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna’ya kaçmıştı.

Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Ergenekon Davası sanıklarından “gizli tanık” Osman Yıldırım ifadesinde Hablemitoğlu'nu Osman Gürbüz'ün öldürdüğünü ve Veli Küçük ile Muzaffer Tekin'in azmettirdiğini iddia etmişti. “FETÖ” çatı iddianamesine de giren Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, örgüt üyesi polisler tarafından bilinçli olarak karartıldığı ileri sürülmüştü.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada TSK'dan ihraç edilen Bozkır’ın Hablemitoğlu suikastıyla ilgisinin HTS kayıtlarından tespit edildiği belirtiliyor. Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekiple yeniden başlatılmıştı.

Çelişkili ifadeler

Ukrayna savcısı ise, zanlının Kiev'de görülen ilk duruşmada yaptığı savunmada, kendine yöneltilen suçlamalarda “FETÖ”nün rolü olduğu iddiasında bulunduğunu açıklamıştı. Savcı ayrıca, Bozkır’ın eskiden askeri operasyonlara katıldığını ve “Türkiye'de devlet yetkilileri ile yakın ilişkileri olduğunu” iddia ettiğini aktarmıştı.

Nuri Bozkır, Aralık ayında da gazetelerle söyleşi yaparak cinayetle ilgili çelişkili açıklamalarda bulundu. Hablemitoğlu’nu kimin öldürdüğünü devletin bildiğini söyleyen Bozkır, “Ben öldürmedim onu çok iyi biliyorum. Ben bu işin çözülmesi için çırpınırken tanıkken sanık oldum. Hedef şaşırtılıyor, benim olmadığımı herkes biliyor” dedi. Bozkır iddialarını, “Bu işin içerisinde Emniyet İstihbarat var, bu işin içerisinde Özel Kuvvetler içerisindeki yapılanma var, bu işin içerisinde devletin şeyleri var” diyerek genişletti.

İşin içinde MİT yeniği var

Bir başka iddiaya göre Bozkır Ukrayna’da MİT operasyonuyla yakalandı. Fakat “Soğan Tırları” davasının ötesinde MİT’in Bozkır’ı bu kadar önemsemesi için bir neden görünmüyor.

Şanlıurfa Akçakale’de 2015 yılı Eylül ayında soğan kamuflajıyla IŞİD’e infilaklı fitil taşıyan bir TIR yakalanmış, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında 9 şüpheli hakkında IŞİD’e silah sağlama, örgüt üyeliği, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

Soruşturmada, taşınan patlayıcıların Afyon’un Evciler İlçesi Taşlıburun Köyü’ndeki, merkezi Denizli’de bulunan Trend Madencilik Şirketi’ne ait olduğu ortaya çıkmıştı. Dazkırı Savcılığı, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan şüpheli Üsteğmen Ahmet Yasin Güneş’in tüm aramalara rağmen bulunamadığından hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep etti. Dazkırı Sulh Ceza Hakimliği tarafından da Güneş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Güneş, tutuklanma istemiyle sevk olduğu Dazkırı Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunun ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Güneş’in Selam Tevhid soruşturmasındaki gizli tanık Alparslan olduğu iddia ediliyordu. Güneş’in gizli tanık sıfatıyla ifade vermesini sağlayan da Nuri Gökhan Bozkır’dı.

Bozkır, bu olaya adı karışınca yurt dışına kaçtı. Savcılık, Ukrayna'da bulunan Bozkır ile e-posta üzerinden yaptığı yazışmalar sonucu cinayetin içinde Bozkır'ın da bulunabileceğinden şüphe etti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan Hablemitoğlu'nun evinin çevresindeki sinyal kayıtlarını istedi. Burada yapılan incelemede, eski Yüzbaşı Bozkır'ın cinayet gününde evin çevresinde sinyal verdiği belirlendi. Bu tuhaf gelişmelerin ardından cinayeti Bozkır’ın işlediğine kanaat getirildi.

AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ocak akşamı katıldığı televizyon programında, Necip Hablemitoğlu cinayeti şüphelisinin MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalandığını açıkladığı olayın arka planı bu kadar karışık.

Nereden nereye?

Nuri Gökhan Bozkır, 1996 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Uzun yıllar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tim komutanı olarak görev yaptı. Babası da asker olan Bozkır'ın adı kamuoyu tarafından ilk kez 2005 yılındaki “sauna çetesi davasıyla” duyuldu. Daha sonra yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı TSK'den çete bağlantısı gerekçesiyle atıldı. Ordudan atılınca ticarete girişen Bozkır, Kırgızistan'da bulunan uluslararası düzeyde silah, patlayıcı ve bomba satışı yapan DNS şirketinin sahibi oldu. Bozkır'ın adı basında “IŞİD'e tonlarca bombayı saunacı yüzbaşı vermiş” haberleriyle tekrar gündeme geldi. Hakkındaki soruşturmalar devam ederkenyurt dışına kaçtı.

Yıllardır karanlıkta kalan Hablemitoğlu suikastıyla ilgili 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dikkat çekecek gelişmeler oldu. Gazeteci Zihni Çakır, 15 Temmuz çatı davasında tanık oldu. Çakır ifadesinde Hablemitoğlu suikastı failinin halen kamuda görevli olan biri olduğunu, cinayette kullandığı silahı Mogan Gölü'ne attığını öne sürdü. Fakat Çakır'ın cinayeti işlediğini söylediği kişinin, cinayetin işlendiği tarihte yurt dışında olması gerekçesiyle, ailenin şikâyeti reddedildi. Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, savcılığa başvurarak gazeteci Çakır'ın ifadesinin alınmasını talep etti. Çakır, ifadesinde kendisine bu ismi veren kişinin Nuri Gökhan Bozkır olduğunu söyledi. Bozkır böylece dosyanın şüphelisi oldu.