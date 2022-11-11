Hablemitoğlu suikastı soruşturması tamamlandı: Fetullah Gülen dahil 10 kişiye dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturması kapsamındaki iddianame 20 yıl sonra tamamlandı.

İddianamede Fetullah Gülen ile "FETÖ yöneticisi" olduğu söylenen Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek"le suçlandı.

Firari emekli Albay Levent Göktaş, şüpheli emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri"ne iddianamede yer verildi.

Bu kapsamda söz konusu isimlerin "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, ayrıca Göktaş'ın "örgüt kuruculuğu"ndan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha cezalandırılmaları istendi.

Eski yüzbaşı Nuri Bozkır ile "FETÖ" firarisi Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenirken, Bozkır'ın "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Mehmet Narin hakkında "suç örgütüne üye olmak"tan 4 yıla kadar hapis istendi, 9 şüpheli için takipsizlik kararı verildi. (AA)