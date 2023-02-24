Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı.

Sanıklar Fikret Emek, Enver Altaylı ve Levent Göktaş ise tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandıkları duruşmada, Hablemitoğlu'nun ailesi de hazır bulundu. Göktaş'ın avukatlarının savunmasının ardında ara karara yönelik mütalaasını sunmak üzere Savcı Zafer Ergün söz aldı.

'Dosyadaki HTS analizleri tarafımızca doğrulandı'

Delil olarak gösterilen HTS ve baz kayıtlarının en doğru şekliyle dava dosyasında yer verildiğini belirten Ergün, sanık ve avukatlarının bunlara ilişkin bilirkişi talebi için "Dosyadaki HTS analizleri tarafımızca doğrulanmıştır. Cumhuriyet savcısı da bilirkişidir. Bu nedenle uzman mütalaasına gerek yoktur" değerlendirmesini yaptı.

Suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen sanık emekli albay Mumcuoğlu'nun Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye sahte pasaportla giriş yapmış olabileceğine dikkat çeken Savcı Ergün, cinayetten yaklaşık 2 saat sonra davanın firari sanığı Mustafa Özcan'ın Kıbrıs'tan arandığına ilişkin yenin deliller bulunduğunu aktardı.

Gazeteci Zihni Çakır ve eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesini talep eden Ergün, bu aşamada adli kontrol şartının yetersiz olacağı gerekçesiyle tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Selim Karakuzu, yaklaşık 4 saatlik aranın ardından ara kararı açıkladı.

Buna göre soruşturma sürecinde bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren isimler, mahkeme huzurunda tanık olarak dinlenecek.

Sanık Enver Altaylı'nın daha önce "FETÖ üyeliği" ve "casusluk" suçlarından mahkum edildiği dosya ile sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'yla bir dönem Kazakistan'da görev yapan ve "casusluk" suçlamasıyla yargılanmasına devam edilen Metin Gürcan'ın dosyaları ilgili mahkemelerden istenecek.

Sanıkların HTS kayıtlarının karşılaştırılması için bilirkişi tayin edilecek, ayrıca sanık Mumcuoğlu'nun Kazakistan'dan Kıbrıs'a oradan Türkiye'ye gelerek cinayeti işlediği iddiasına ilişkin o tarihte Kıbrıs telefon numaralarından hangi sanıkların arandığının tespiti yapılacak.

Cinayet tarihinde sanıkların kullandıkları telefon hatlarının kimlerin adına kayıtlı olduğu araştırılacak, sanıklardan emekli asker olanların özlük dosyaları ilgili kuvvet komutanlığından istenecek.

"Delillerin tamamının toplanmamış olması", "tanıkların daha dinlenmemiş olması" ve "kaçma şüphesi" nedeniyle bu aşamada adli kontrol şartının yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıklar Altaylı, Göktaş, Mumcuoğlu, Bozkır, Köstem ve Emek'in tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi. (AA)