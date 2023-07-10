Hablemitoğlu davasında reddi hakim talebi: 'Heyet tarafsızlığını yitirdi'

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin aralarında Fethullah Gülen ve eski Özel Kuvvetler Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş’ın da bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması bugün Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada mahkeme heyeti, Hablemitoğlu ailesi avukatlarının reddi hakim talebine ilişkin kesin kararın verilmesi için dosyanın üst mahkemeye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin Fethullah Gülen ve Mustafa Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında açılan davanın duruşması Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Mehmet Narin, Levent Göktaş salonda hazır bulunurken; başka bir dosyadan tutuklu Enver Altaylı ise cezaevinden video konferans aracılığıyla duruşmaya katıldı. Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve kızları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme heyeti başkanı, bir önceki celse adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan sanık Nuri Gökhan Bozkır hakkında, tedbiri ihlal ettiği gerekçesiyle 3 Temmuz'da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığını söyledi.

'Adli kontrolle bırakılan Bozkır davanın en kritik sanığı'

Duruşmada, Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın söz alarak, mahkemenin tahliye kararlarının "ihsası rey" niteliğinde olduğunu, adli kontrolle bırakılan Bozkır'ın davanın en kritik sanığı olduğunu, bu yüzden heyetin tarafsızlığını yitirdiğini belirterek reddi hakim talebinde bulundu. Savcılık, reddi hakim talebini mahkemenin takdirine bıraktı.

Savcılığın talebi doğrultusunda heyet, “Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen hakimin reddi veya çekinmesi koşullarının bulunmaması” gerekçesiyle reddi hakim talebinin reddine, talebe ilişkin kesin kararın verilmesi için dosyanın üst mahkemeye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Şengül Hablemitoğlu: Heyetin apar topar izne çıktığını öğrendik

Duruşmanın ardından Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“Bugün başlayan 3. duruşmaya dair kısa bir bilgilendirme;

- İlk iki duruşmada görev yapan mahkeme heyeti başkanının ve kıdemli bir üyesinin her nedense apar topar (burası önemli! Anlayan anlar) izine çıktıklarını öğrendik. İyi tatiller dileriz.

- Önceki duruşmada verilen tahliye taleplerinin doğrudan beraata yönelik (ihsas-ı rey) anlamı ve bunun firara yol açtığı anlaşıldığından,

-Bu durumun yargılamanın seyrine yön vereceğinden,

- Ayrıca soruşturmanın yeniden başlamasına ve zaman aşımına uğramasına yol açacak bazı görüntülerin incelenmesi ile fail(ler)e ulaşılmasına ilişkin esasa dair eksiklikler devam ettiğinden katılanlar olarak mahkeme heyetinin reddini talep ettik.

- Dolayısı ile talebimizin değerlendirilmesi için dosya bir üst mahkemeye gönderildiği için duruşma belirsiz bir tarihe ertelendi.” (ANKA)