Hablemitoğlu cinayetine ilişkin yeni bilgi: Enver Altaylı suikastten önce temas kurmuş

Halk TV'de yayınlanan Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programına katılan Şengül Hablemioğlu suikaste ve öncesinde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın "Eski MİT'çi Enver Altaylı ve Mustafa Özcan'ın Necip Hocay'la temas kurmaya çalıştıkları aralarında telefon trafiğinin olduğu iddia ediliyor. Bu bilgi size ulaştı mı hiç?" sorusu üzerine Şengül Hablemitoğlu, "Bu bilgi doğru" yanıtını verdi.

Saymaz'ın "Peki bir tehdit şeklinde mi yoksa bir ikna mı görüşmenin içeriği nedir?" sorusuna ise, "Sanıyorum iknaya dönük niteliğini tam olarak bilemiyorum ama doğruluğunu biliyorum. Kendisi bu temastan hoşlanmadı" dedi.