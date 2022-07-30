Kriz müftüyü de vurdu: Bunu yapana 'cennet garantisi' verdi

Isparta Yalvaç'ta bulunun Kuran kurslarının 70 bin liralık elektrik borcu birikince ilginç bir olay yaşandı.

10 bin liralık kısmı Diyanet tarafından karşılanan borcun kalanına ilişkin İlçe Müftüsü Ömer Can, bayram namazında vatandaşlara müracaat etti.

Can, kursun elektrik parasını ödeyenlere 'cennette vadetti'. Konuşmaların tepki çekmesi üzerine açıklama yapan Can şunları söyledi: "Kimseye cenetten yer vadetmek gibi bir dengesizliğe düşmedim, düşmem. Sadece cemaate böyle hayırların vesile olacağı durumları anlattım. Bundan sonra da anlamaya devam edeceğim. Kimin ne hesabı var bilemem. Alnım ak başım dik. Bu yalanı ortaya atanları bu yalana alet olanları Allah'a havale ediyorum"

Halktv'de yer alan habere göre, Kızılca Mahallesi Muhtarı Soner Günay da o cemaatin içerisindeydi. "Bu sözleri hepimiz duyduk" diyen Günay, AKP Isparta Milletvekili Recep Özel’in ilçeyi ziyaretinde olanları anlattı.

Günay, Özel’e şunları söyledi: "Bu konuyu ben dillendirdim. Müftü Bey'in uyarılmasını istedik. Konuşmanın yanlış olduğunu, farklı yerlere gidebileceğini, inanan insanların olabileceğini söyledim. Uyarı yapılmasını istedik" dedi.

Yalvaç Müftülüğüne ulaşmaya çalışan Halk TV müftünün izinli olduğu bilgisine ulaşırken konuya ilişkin herhangi bir açıklama alamadı.