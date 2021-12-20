Habertürk'ten 'Muharrem Sarıkaya' açıklaması

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e yayın sırasında tokat attığı görüntülerin ardından Habertürk'ten kısa bir "özür" açıklaması yapıldı.

Habertürk'ün açıklamasında Muharrem Sarıkaya'nın görevinin akıbetine ilişkin bir bilgi yer almazken kurum İHA'dan, Ahmet Demir'den, ailesinden ve kamuoyundan özür dilemekle yetindi.

Habertürk'ün açıklaması şöyle:

"Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz."