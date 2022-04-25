Habertürk'te 'Hanımefendi gibi davranın' tartışması: 'Hilmi Bey çok ayıp yaptığınız' tepkisi

Kübra Par'ın Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında eski CHP'li milletvekili Gülay Yedekci ile Optimar Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir arasında tartışma çıktı.

Optimar Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili açıklamaları hakkında konuşurken Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye başladı. CHP'nin 26. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekci, Daşdemir'in sözlerine karşı çıktı.

'Hanımefendi gibi davranın'

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Yedekci'nin, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'i kastederek, "Bir bakan bir açıklama yapıyorsa mutlaka bilgi ile yapmalıdır" sözleri üzerine Daşdemir, "Bir dinleyin hiç susmuyorsunuz" ifadesini kullandı.

Tartışma devam ederken Daşdemir, "Hanımefendi gibi davranın" dedi.

Bunun üzerine Yedekci, "Kendinize gelin beyefendi. Kiminle konuşuyorsunuz. Alışamadınız bu ülkede kadınların güçlü olmasına. Biz bu gücü Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Siz kimsiniz bize had bildiriyorsunuz? Siz haddinizi bilin. Ne biçim konuşuyorsunuz?" ifadesini kullandı.

'Çok ayıp'

Kübra Par bu kısımda araya girerek, "Hilmi Bey çok ayıp yaptığınız. Benim konuklarımdan hiçbirine 'gibi' davranın diyerek öyle davranmadığını iddia edemezsiniz" ifadelerini kullandı.