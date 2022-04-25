Tarih verdiler: Otomobile büyük zam geliyor!

Geçen yıldan bu yana artan otomobil fiyatlarına yeni zamlar geliyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte üretim maliyetlerinin artması sonrası mayıs ayından başlayarak otomobillere yeni zamlar gelecek.

Türkiye’de otomobil fiyatları, ocak ayından bu yana ortalama yüzde 8 artarken, bazı marka ve modellerde bu oran yüzde 20’lere kadar çıkıyor.

Ancak 'sektör temsilcilerine' göre, piyasada asıl zamlar mayıstan itibaren kademeli olarak başlayacak.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, bu konuda ilk açıklama İstanbul Ticaret Odası (İTO) Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis üyesi Ziya Alp Gülan'dan geldi. Gülan, yılsonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin yüzde 25 artmasının beklendiğini söyledi.

Alp Gülan, "Çip krizine bağlı olarak araç bulunurluk sorunu olduğu için talepteki düşüşü çok algılamadık ama başka bir tehlike çıktı karşımıza. Yeni zamlar. Bu sefer bizden kaynaklanmayan sadece dışarıdaki sorunlar edeniyle yüzde 25’e yakın bir zam beklentisi var” diye konuştu. Rusya-Ukrayna savaşının gelecek bu zamlarda büyük etkisi olduğunu dile getiren Gülan, “Sadece Rusya-Ukrayna savaşında paladyum madeninin gelmemesi ve zamlanması nedeniyle içten yanmalı motorlarda üretim maliyeti 200 dolar arttı. Diğer yandan enerji maliyetleri yükseldi. Lojistik maliyetleri arttı. Ayrıca, küresel çapta enfl asyon artışı yaşanıyor. Tüm bunları topladığımızda maalesef kur artmasa bile yılsonuna kadar otomobillerin Türkiye’ye yüzde 25 zamlı gelecek” diye konuştu. Bu sadece otomobillerin fabrikadan çıkıştaki baz maliyetindeki artış. Gülan, Türkiye’deki vergi sistemi ve kura bağlı olarak bu oranın daha artabileceğine dikkat çekti.