Habertürk'te bir ayrılık daha: 'Tartışma programlarını bitirme kararı'

Ciner Medya Grubu'nda seçim sonrası hareketlilik sürüyor.

Medyaradar'ın haberine göre Habertürk, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kanalda siyasi tartışma programlarını bitirme kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından Habertürk'ten bir ayrılık haberi geldi. Habertürk TV Programları Koordinatörü ve ekran yüzü Kürşad Oğuz kanal ile yollarını ayırdı. Oğuz, ayrılık kararını çalışma arkadaşları ile paylaştı.

Ayrılık kararının arkasında kanal yönetiminin tartışma programlarını sona erdirme kararının yattığı öne sürüldü.

Oğuz, kanalda daha öncesinde Haberturk.com Yayın Koordinatörlüğü, Habertürk Gazetesi Yayın Yönetmen Yardımcılığı ve Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş ve 2020 Ağustos ayında Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilmişti. Oğuz, kanalda son olarak sunuculuk ve Habertürk TV Programları Koordinatörü görevlerini yürütmekteydi.

Habertürk TV'de Teke Tek, Teke Tek Bilim ve Teke Tek Özel programlarını sunan gazeteci Fatih Altaylı kanaldan ayrılmıştı.

Haberturk.com'da seçim sonrası köşe yazısı yayımlanmaması da dikkat çekmişti.