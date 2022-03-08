Habertürk yazarından Akit ve Yenişafak'a: Geçin bakalım dalganızı

İktidara yakın Yenişafak ve Akit gazeteleri, ayçiçek yağı fiyatlarına gelen zam sonrasında vatandaşla dalga geçer gibi "evde ayçiçek yağı" tarifi vermişti.

Yenişafak ve Akit'e gazeteci Fatih Altaylı'dan dikkat çeken cevap geldi.

"Geçin bakalım dalganızı" diyen Altaylı, "Ayçiçek yağı karaborsa, fiyatları çok yükseldi diyorsunuz hükümet medyası anında çözüm üretiyor. “Evde ayçiçek yağı nasıl yapılır?” diye haber hazırlıyorlar. Hemen her yokluk konusunda bir önerileri anında oluyor. Akaryakıt konusunda el kitabı vermeleri de yakındır." dedi.

Altaylı'nın köşe yazısında ilgili bölüm şu şekilde:

"Hükümet yanlısı medyanın vatandaşla dalga geçmesine ne diyorsunuz?

Ayçiçek yağı karaborsa, fiyatları çok yükseldi diyorsunuz hükümet medyası anında çözüm üretiyor.

“Evde ayçiçek yağı nasıl yapılır?” diye haber hazırlıyorlar.

Hemen her yokluk konusunda bir önerileri anında oluyor.

Yakında çatıda buğday, yatak odasında un, salonda domates biber patlıcan, tavan arasında hayvancılık metotları da öğreteceklerdir mutlaka.

Et fiyatları böyle giderse veganlığın faydalarını ve hayvan sevgisine yönelik hadisleri de öne çıkarabilirler.

Şimdilik akaryakıt konusunda bir tavsiyeleri olmadı. Onu nasıl üreteceğimizi söylemediler ama NATO boru hattı üzerinde oturanlara yönelik harita ve sondaj teknikleri el kitabı vermeleri de yakındır."