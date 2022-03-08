Sabah Gazetesi faturayı TGRT ve FOX'a kesti

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ayçiçek yağı fiyatları ile ilgili TGRT'ye yüklendi. TGRT'nin "45 günlük ayçiçeği yağımız kaldı" haberiyle 'manipülasyonun başladığını' savunan Hilal Kaplan, FOX TV'yi de hedef alarak Hazine Bakanlığı'na operasyon çağrısı yaptı.

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, ayçiçeği yağı tartışmasına girdi. Hilal Kaplan, faturayı TGRT ve FOX TV anahaber bültenlerinin KJ'lerini keserek şu ifadeleri kullandı:

"4 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanan kararla ayçiçeği yağı dahil tüm bitkisel yağlara uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı. Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde sorunlara yol açmaması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla alınmış önemli bir karardı. Ne var ki ertesi gün önce TGRT'de sonra FOX TV'de yayınlanan "45 günlük ayçiçeği yağımız kaldı", "Ayçiçeği yağınızı idareli kullanın" diyen KJ'ler ve başlıklarla manipülasyon başladı. Bitkisel Yağ ve Sanayicileri Derneği Başkanı'nın da FOX yayınına katılarak ateşe körükle gittiğini not düşelim. Sonra sosyal medya devreye girdi. Troller, "Ayçiçeği yağı alın, stoklayın" çağrıları yaptı. Ve sonuç alındı. Marketlerde adeta ayçiçeği yağı yağması başladı. Raf fiyatının kasada % 40-% 50 arası zamlı olduğu görüldü. Buna rağmen beşer onar ayçiçeği yağları vatandaş tarafından alındı. Halbuki bu manipülasyon olmasa fiyatlar zamlanmayacak, bilakis gümrük vergisi düştüğü için ucuzlayacaktı. Ancak şimdi her yerde ayçiçeği yağı fiyatları zamlandı bile..."

Operasyon çağrısı

Ayçiçek yağının fiyatının düşmesi gerekirken yükseldiğini öne süren Hilal Kaplan ciddi yaptırım çağrısı yaparak sözlerini şöyle bitirdi:

"Manipülasyona kapılan vatandaşlarımız sayesinde kendi elimizle ayçiçeği yağının düşmesi gereken fiyatını artırmış, kendi kendimizi zarara sokmuş olduk. İlk andan itibaren Ticaret Bakanlığı konuya müdahale eder, doğrusunu anlatır diye bekledim ama olmadı. Tarım Bakanlığı da ertesi günü stokların yetmeyeceği haberlerini yalanladı, ayçiçeği üretimimizin bir yılda % 17 arttığına işaret etti ama maalesef atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti. Hazine Bakanlığı da operasyon çekenlere operasyon çekileceği sözünü verdi. Bakalım bu kez mevzubahis manipülasyonla alakalı devlet kurumları dişe dokunur bir yaptırım uygulayacaklar mı?"